ДНР, 7 апреля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Родственники солдат 228-го батальона 127-й бригады харьковской территориальной обороны Вооружённых сил Украины вышли на митинг из-за того, что их близких отправили в Артёмовск. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press Кладбище на Украине

«Их туда (в Артёмовск) завезли обманным путём. Ехали в одно направление, приехали в другое… Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают», — приводит Telegram-канал слова сестры погибшего в Артёмовске военнослужащего ВСУ.

По её словам, отправленные обманом в Артёмовск военнослужащие не вооружены и не укомплектованы должным образом. Также им угрожают тюрьмой в случае невыполнения «самоубийственных» приказов.

Отмечается, что на днях сами бойцы 228-го батальона записали видео, в котором выразили своё недоверие офицерскому штабу ВСУ.

За последние сутки, согласно данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, Вооружённые силы Украины потеряли на донецком направлении более 260 человек личного состава.

Ранее военный политолог и подполковник запаса МВД России Олег Иванников заявил, что Киев планирует отвлечь общество от провала операции по удержанию Артёмовска в ДНР. По мнению Иванникова, ВСУ готовятся к созданию очага напряженности в Белгородской и Брянской областях Российской Федерации.