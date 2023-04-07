Синоптик Тишковец заявил, что 12 и 13 апреля в Москве температура воздуха может подняться до +20 °C

Москва, , 17:14 — REGNUM В течение следующей недели в Москве ожидается практически майское тепло, температура воздуха в городе 12 и 13 апреля может подняться до +20 °C. Об этом 7 апреля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Солнце и тепло Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже плюс 1 — плюс 6, в дневные часы от плюс 12 до плюс 17 в понедельник, до плюс 15 — плюс 20 — в среду-четверг», — процитировали его РИА Новости.

Синоптик отметил, что это не станет рекордным показателем температуры воздуха для этого периода, однако, по статистике, в ХХ веке такое тепло наблюдалось только один раз в десять лет, а теперь, «в век глобального потепления всплески майского тепла в эти дни случаются примерно каждые 2-3 года».

Тишковец добавил, что среднесуточное значение температуры воздуха будет устойчиво составлять выше +5 °C, а потому, по его мнению, владельцам автомобилей можно смело менять зимнюю резину на летнюю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пятницу ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что 7 апреля в столице России ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °C.