Брянск, , 17:09 — REGNUM Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения украинскому пилоту Александру Морозову, пересекшему на легкомоторном самолёте российскую границу. Об этом 7 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Александр Морозов Кадр из видео с Телеграм — канала

«Постановлением Советского районного суда города Брянска подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая», ― оглашение приговора приводится в Telegram-канале пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Брянской области возле села Бутовск потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт, которым управлял Морозов. 67-летний житель Харьковской области в результате авиапроисшествия не пострадал. Пилота задержали, по словам пограничников, он пытался скрыться на украинской территории. На допросе он заявил, что не знал, что залетел на территорию России.

Впоследствии выяснилось, что пилот после крушения спрятал выданные ему перед заданием автомат и бронежилет. Также сообщалось, что с его самолёта на комбинат «Слава» Росрезерва были сброшены бомбы. По предварительным данным, это были авиабомбы диаметром 200–220 мм.

Морозова обвинили в нарушении государственной границы.