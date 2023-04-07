Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф показал Путину «план спасения российского автопрома»

Берлин, , 17:10 — REGNUM Бывший глава австрийского завода по сборке автомобилей Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением запустить производство в РФ. Об этом 7 апреля сообщил немецкий журнал Spiegel.

Председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф © Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС

По данным журналиста, бизнесмен направил письмо в январе 2023 года, заявив, что его проект будет «спасением российского автопрома». Планировалось ежегодно производить в России 270 тысяч автомобилей «Волга».

Вольф считает, что на это нужно 60 миллиардов рублей. Он предложил задействовать два предприятия, в том числе завод Volkswagen в Калуге.

В издании назвали бизнесмена одним из наиболее влиятельных представителей автомобильной промышленности в Европе. Вольф входит в наблюдательные советы производителя автокомплектующих Schaeffler и автоконцерна Porsche SE.

Как сообщало ИА REGNUM, завод Volkswagen в Калуге простаивает с марта 2022 года. В марте 2023 года глава этого концерна Оливер Блюме заявил, что завод планируется продать. Ранее сообщалось, что основным претендентом на его покупку стал один из крупнейших дилерских холдингов в России компания «Авилон».