Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Иностранным наемникам, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует как можно быстрее покинуть Украину. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Скотт Риттер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обращаясь к военнослужащим иностранных государств, он предупредил, что оставшихся на территории республики военных с большой вероятностью ждёт гибель.

«Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы», ― указал бывший разведчик.

Он подчеркнул, что ситуация для иностранных наёмников становится только хуже.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным источников New York Times, на стороне ВСУ воюют около полутора тысяч иностранных боевиков. При этом ранее Киев сообщал, что в украинском интернациональном легионе состоят 20 тысяч наёмников. Также отмечается, что к настоящему времени набор новых членов в иностранный легион идёт с пробуксовкой.

В конце февраля в Донбассе российская армия уничтожила отряд, практически полностью состоявший из французских военных. Они работают инструкторами и одновременно участвуют в штурмах и диверсионных операциях ВСУ. В апреле базу иностранных наёмников российские войска уничтожили в Запорожской области.