Рубль в ходе валютных торгов на Мосбирже частично отыграл потери к доллару, евро и юаню

Москва, , 17:01 — REGNUM Рубль в ходе основной сессии валютных торгов на Мосбирже частично отыграл потери, кратковременно укреплялся к доллару, евро и юаню. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным Мосбиржи на 14:19 мск, курс доллара к рублю опускался до отметки 81,17 рубля, евро снижался на 0,35%, до 88,84 рубля. Курс юаня к рублю находился на отметке 11,792 рубля. При этом к 14:45 мск доллар находился на отметке 81,53 рубля, евро торговался на уровне 89,16 рубля, а юань — 11,846 рубля.

В ходе торгов на Мосбирже 7 апреля курс юаня в первый раз с 21 апреля 2022 года превысил отметку 12 рублей за единицу. При этом уже к 09:23 за юань давали 11,952 рубля (+1,29%). Курс доллара США в ходе торгов на Мосбирже впервые с 14 апреля 2022 года превысил 82 рубля за единицу. Курс доллара США в ходе торгов на Мосбирже впервые с 14 апреля 2022 года превысил 82 рубля за единицу.