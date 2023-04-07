Мать Владлена Татарского простила обвиняемую в теракте Трепову

Москва, , 16:57 — REGNUM Мать военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), который погиб при теракте в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля, простила Дарью Трепову, передавшую статуэтку со взрывчаткой её сыну, сообщает Telegaram-канал «SHOT».

Владлен Татарский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается», — сказала мать военкора.

«Он [Владлен Татарский] постился, молился, причастился. Он пошел как воин на небо, для того чтобы там бороться», — добавила женщина.

Церемония прощания с Владленом Татарским состоится 8 апреля в 12 часов на Троекуровском кладбище.

Взрыв произошёл в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля. Там проходил творческий вечер Владлена Татарского. Он погиб, еще несколько десятков человек получили ранения. СК возбудил дело о теракте.

Полиция 3 апреля задержала Дарью Трепову — она передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Девушка в момент взрыва сидела неподалёку от военкора. Сообщается, что из-за контузии у неё частично пропал слух, возникли проблемы с ориентацией в пространстве. На допросе она подтвердила факт передачи сувенира репортеру, но при этом заявила, что не знала, что предмет начинён взрывчаткой.