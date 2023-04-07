Париж, , 16:57 — REGNUM Власти Китая и Франции договорились об углублении диалога между военными двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которое 7 апреля распространил Елисейский дворец.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон © Артем Иванов/ТАСС

Отмечается, что Китай и Франция договорились об расширении взаимодействия в вопросах стратегического характера.

«Особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии, а также укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности», — указывается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Макрон заявил, что, по его мнению, Китай может способствовать урегулированию украинского кризиса, используя хорошие связи с Россией. Он добавил, что это было подтверждено в последние дни, имея в виду государственный визит председателя КНР в Россию.