Париж, 7 апреля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Франции Элизабет Борн в больницу в городе Родез (департамент Аверон) сопровождался акцией протеста активистов, недовольных пенсионной реформой. Видео, на котором кортеж главы правительство освистали протестующие, опубликовал Centre Presse Aveyron в Twitter.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Протестующие против пенсионной реформы недоброжелательной встретили главу правительства. По призыву профсоюзов на улицу вышли порядка 200 человек. Правительственные автомобили были встречены криками возмущения, свистом, поджогом дымовых шашек.

По данным Agence France-Presse, протестующие кричали в адрес премьер-министра: «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан», а также требовали отставки президента страны Эммануэля Макрона. В профсоюзе пояснили, что правительство пытается отвлечь общество от проблемы пенсионной реформы, переключив его внимание на проблемы здравоохранения.

По словам генсека местного подразделения профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Давида Жисто, сегодняшней акцией активисты хотят показать, что и сельские жители разгневаны политикой правительства в целом и пенсионной реформой — в частности.

Во Франции 14 апреля Конституционный Совет объявит о том, соответствует ли реформа о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет закону. По всей стране 6 апреля прошла 11-я акция протеста. Сегодня представитель «жёлтых жилетов», присоединившихся к митингам, заявил, что власти боятся протестующих.