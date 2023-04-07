Обозреватель Okaz аль-Али: Россия уничтожит НАТО, если альянс будет продолжать экспансию

Эр-Рияд, , 16:52 — REGNUM Североатлантическому альянсу (НАТО) не стоит испытывать терпение России, потому что она способна уничтожить этот военно-политический блок. Такое мнение 7 апреля высказал обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что она — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО», — написал он в своём материале.

Обозреватель подчеркнул, что, по его мнению, всем в мире уже давно стало понятно, что обещания альянса ничего не стоят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что американские власти рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для развёртывания воинских подразделений НАТО. Он добавил, что на это указывает то, что Пентагон финансирует проекты двойного назначения на территории бывшего СССР через Международный научно-технический центр, который работает над снижением биологической угрозы для защиты США, их вооружённых сил и союзников.