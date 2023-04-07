В Энгельсе сотрудница полиции получила ранение при проверке семьи
Энгельс, Саратовская область, 7 апреля 2023, 16:44 — REGNUM В Саратовской области сотрудница полиции получила ранение во время проверки семьи, в которой ненадлежащим образом растили детей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Нападавшей стала мать несовершеннолетних детей.
Согласно полученной информации, 7 апреля 2023 года сотрудники полиции совместно с сотрудниками медорганизации прибыли в квартиру на улице Тельмана города Энгельса для проверки семьи. Мать детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу полиции. Пострадавшая госпитализирована.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта двое сотрудников полиции подмосковного Дмитрова пострадали, когда разнимали служебную собаку и кота. Разнимавшие зверей сотрудники полиции получили укусы.