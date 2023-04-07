В Саратовской области сотрудницу полиции ранили во время проверки неблагополучной семьи

Энгельс, Саратовская область, , 16:44 — REGNUM В Саратовской области сотрудница полиции получила ранение во время проверки семьи, в которой ненадлежащим образом растили детей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Нападавшей стала мать несовершеннолетних детей.

Согласно полученной информации, 7 апреля 2023 года сотрудники полиции совместно с сотрудниками медорганизации прибыли в квартиру на улице Тельмана города Энгельса для проверки семьи. Мать детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу полиции. Пострадавшая госпитализирована.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта двое сотрудников полиции подмосковного Дмитрова пострадали, когда разнимали служебную собаку и кота. Разнимавшие зверей сотрудники полиции получили укусы.