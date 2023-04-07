Донецк, , 16:44 — REGNUM До 16 человек увеличилось число пострадавших в результате обстрела центра Донецка украинскими боевиками, сообщил 7 апреля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Москва 24».

Взрыв от артиллерии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Погибла одна женщина преклонного возраста, до 16 человек ранены, семь из них точно госпитализированы», — заявил Кимаковский.

Врио главы ДНР Денис Пушили ранее заявил о 13 пострадавших и одном погибшем в результате атаки ВСУ с использованием РСЗО по району Крытого рынка в Донецке.

Врачи рассказали, что семерым потребовалась помощь травматолога, а одной женщине — хирурга.