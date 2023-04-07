Москва, , 16:43 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции, которая по всему миру разразилась в 2020 году, подпитывается «вбросами» усовершенствованных штаммов коронавируса. Об этом 7 апреля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Игорь Кириллов Цитата из видео. Мнистерство обороны России

Он подчеркнул, что у специалистов остаётся ряд вопросов по поводу странной изменчивости большинства вирусов и географического происхождения вариантов COVID-19.

«При этом каждый новый вариант обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, нанося все больший экономический ущерб», — цитирует ТАСС Кириллова.

В частности, представитель Минобороны напомнил о появлении в 2022 году подвариантов штамма «Омикрон», чего не смогли предотвратить даже принятые антиковидные ограничения, а также появившихся штаммах «Гамма» (в Бразилии в январе 2021 года) и «Дельта» (в Индии в июне 2021 года).

«Создаётся впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых усовершенствованных вариантов», ― подчеркнул он.

Начальник войск РХБЗ также добавил, что США продолжают привлекать в военно-биологическим программам государственные ведомства, не имеющие отношения к сфере здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России заявили, что размещение биологических объектов США на территории третьих стран не учитывает интересы местного населения и представляет серьёзную угрозу для целых регионов. Соединённые Штаты Америки разместили в некоторых соседних с Россией государствах сеть биологических лабораторий, где под эгидой Пентагона идёт работа с опасными вирусами и другими патогенами.

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