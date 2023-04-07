Санкт-Петербург, 7 апреля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать оперуполномоченного управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, подполковника полиции Илью Афанасьева. Об этом 7 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, Афанасьев, имея данные, что в отношении должностных лиц РЖД ведутся оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), пытался через посредника Ф. получить 20 млн рублей за их прекращение.

«Указал Ф. на необходимость довести до должностных лиц информацию, что за 20 000 000 рублей дальнейшие ОРМ проводиться не будут», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что Афанасьев успел получить почти девять млн рублей, но был задержан посредник, который передавал деньги. Подполковнику полиции предъявили обвинение по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере». Он на суде заявил о невиновности и попросил домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на Сахалине вынесли обвинительный приговор бывшему начальнику отдела полиции по городскому округу Долинский. Суд установил, что полицейский получил 250 тыс. рублей от предпринимателя «за покровительство». Бывшего начальника отдела приговорили к семи годам лишения свободы, штрафу в размере 1,5 млн рублей.