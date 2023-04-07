В Тамбовской области мобилизованный получил пять лет колонии за самовольное оставление части

Тамбов, , 16:21 — REGNUM К пяти годам исправительной колонии приговорил за самовольное оставление войсковой части мобилизованного мужчину Тамбовский гарнизонный военный суд. Об этом 7 апреля сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своём Telegram-канале.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тамбовским гарнизонным военным судом осужден по ч. 5 ст. 337 УК РФ к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взят под стражу в зале суда мобилизованный военнослужащий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что осуждённый был призван в период частичной мобилизации и в ноябре 2022 года без уважительных причин, самовольно покинул свою войсковую часть, убыв к месту жительства, где находился до середины января 2023 года.

Также указывается, что приговор в законную силу ещё не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля мобилизованных Юрия Дегтярёва и Алексея Селиванова осудили за отказ выполнить приказ командира об участии в боевых действиях в рамках спецоперации. Обоим мобилизованным дали по три года колонии.