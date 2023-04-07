Бывший нападающий «Зенита» Кержаков признался, что временно покинул Россию из-за обстановки в стране

Москва, , 16:20 — REGNUM Бывший нападающий сборной России по футболу и экс-тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну 7 апреля рассказал о причинах своего отъезда из России.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Кержаков добавил, что его семья воспользовалась возможностью временно уехать из страны осенью 2022 года, но при этом он подчеркнул, что не эмигрировал из страны.: «Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России».

Бывший нападающий «Зенита» отметил, что сложившаяся ситуация и информационный фон, а также осознание масштабности всего происходящего сыграли главную роль в его временном отъезде из страны: «Мне стало очень тяжело, моей супруге тоже, и мы уехали».

1 апреля Александр Кержаков покинул пост главного тренера кипрского «Кармиоттиса», который занимал в период с 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда одержала лишь две победы в семи матчах чемпионата Кипра.