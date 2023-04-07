Минск, 7 апреля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Суд в Белоруссии заочно приговорил опозмционера Валерия Цепкало, баллотировавшегося в президенты, к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Об этом 7 апреля сообщили РИА Новости.

Минский областной суд 1 марта начал заочный судебный процесс по делу Цепкало, обвинённого в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лцукашенко. По информации следствия, подозреваемый декретировал Белоруссию. Цепкало был обвинён в призывах к санкциям и другим действиям во вред национальной безопасности страны. Также ему были инкриминированы создание экстремистского формирования, разжигание вражды, пропаганда войны, финансирование экстремистской деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, уголовное дело содержит статьи «клевета», «злоупотребление властью или служебными полномочиями», «получение взятки», «заведомо ложный донос».

Находящийся в розыске Цепкало был претендентом в кандидаты на президентских выборах в Белоруссии 2020 года. После 2020 года он вместе с семьёй покинул страну. Правоохранительные органы Белоруссии ранее обращались к иностранным коллегам для экстрадиции обвиняемых членов белорусской оппозиции, но получили отказ. После этого в стране законодательно ввели институт заочного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за рубежом.

Летом 2020 года Валерий Цепкало выступил с обращением к лидерам более 30 государств, в котором пожаловался на политику Александра Лукашенко. Цепкало попросил «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Белоруссии и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».