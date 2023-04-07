Мишустин: общероссийские нормы для военных пенсионеров в новых регионах начнут действовать с июля

Москва, , 16:27 — REGNUM Пенсионное обеспечение военных в новых регионах приведут к общероссийским нормам к 1 июля, заявил 7 апреля на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава правительства сказал, что по поручению президента Владимира Путина продолжается интеграция новых регионов России в правовое поле страны.

На заседании будет рассмотрен законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения жителей новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые проходили военную и приравненную к ней службу, а также членов их семей.

«Речь идёт о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, таможенных и других структур. Документ предусматривает, что поддержка станет им назначаться по российским нормам уже с 1 июля текущего года, для чего нужно будет подать заявление», — сказал Мишустин.

Глава правительства добавил, что законом предусматриваются также специальные условия выслуги лет.

«Важно, чтобы процессы были организованы удобно для людей. И конечно, здесь я попросил бы ведомства, которые отвечают за пенсионное обеспечение этих граждан, уделить внимание данному вопросу», — добавил глава правительства.

17 февраля президент подписал закон об интеграции в образовательную систему России четырёх новых регионов. Они вошли в состав России по итогам референдумов в конце сентября 2022 года.

20 марта на коллегии МВД РФ глава государства заявил, что проблемы жителей новых регионов должны быть решены в кратчайшие сроки. 5 апреля на совещании СБ РФ президент заявил, что новые регионы России необходимо срочно интегрировать в общероссийское правовое пространство.