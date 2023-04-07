Малый драматический театр: осудивший СВО Данила Козловский не увольнялся, занят в трёх спектаклях

Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Осудивший СВО на Украине Данила Козловский не увольнялся из Малого драматического театра и продолжает играть в трёх спектаклях. Об этом в театре сообщили 7 апреля РИА Новости, комментируя слухи об уходе актёра.

Актер Данила Козловский © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Он работает в театре с 2007 года и никуда не увольнялся. Он занят в спектаклях репертуара «Вишнёвый сад», «Гамлет», «Коварство и любовь», в которых и играет», — сообщили журналистам.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте театра, ближайший спектакль «Гамлет» с Козловским пройдёт 20 апреля на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Актёр там играет главную роль, билеты на спектакль проданы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля стало известно о возвращении Козловского в Россию из США, куда он уехал, когда началась спецоперация на Украине. Он был одним из тех, кто обращался к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить военные действия. В одном из интервью актёр заявил, что главной проблемой России является «консерватизм, который мешает русскому народу быть прогрессивным».