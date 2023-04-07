Симферополь, , 15:59 — REGNUM Сотрудники правоохранительным органов задержали в Крыму диверсанта, который по наводке украинских кураторов намеревался подорвать крупную подстанцию в Керчи. Об этом 7 апреля сообщило РЕН ТВ со ссылкой на кадры задержания подозреваемого и его переписку.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что задержанный ― 52-летний уроженец Ровненской области Сергей Горюнов, у которого есть и украинское, и российское гражданство. В 2022 году он сменил фамилию и был завербован сотрудниками Вооружённых силу Украины (ВСУ), поддерживая связь с заказчиками в мессенджере.

Предварительно установлено, что Горюнов связался с сотрудниками Сил специальных операций Украины ещё в июне 2022 года. Изначально он должен был раздобыть информацию об объектах критической инфраструктуры на территории Крыма. А уже в феврале 2023 года диверсант начал подготовку к подрыву подстанции в Керчи, которая питает в том числе жилые дома, социальные объекты и судостроительный завод.

От украинских кураторов диверсант получил взрывоопасную «посылку», а также ему был указал порядок действий с взрывным устройством, с помощью которого планировалось совершить теракт.

Собеседник украинца настаивал, чтобы всё прошло, как по маслу, поясняя, что в эту диверсию украинская сторона вложила немало «сил и нервов».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля российскими военными и пограничниками была пресечена попытки украинской диверсионной группы прорваться на территорию Брянской области. Нападавшие понесли серьёзные потери и отступили обратно на территорию Украины. По данным Минобороны, боевиков было свыше 15.

В ноябре 2022 года в Крыму предотвратили диверсию, готовившуюся агентом СБУ на объекте энергетической инфраструктуры. По подозрению в подготовке диверсии был задержан житель Украины 1978 года рождения, завербованный киевскими спецслужбами. У задержанного изъято три взрывных устройства фугасного типа, а также инструкция по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Республики Крым.

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