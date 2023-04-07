Минобороны назвало новые имена участников американских военно-биологических программ на Украине

Москва, , 16:01 — REGNUM Министерство обороны России раскрыло новые имена тех, кто реализовывал американские военно-биологические программы на Украине. Об этом 7 апреля объявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Лаборатория Hospital CLÍNIC

«В их числе: Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве, принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины», — сказал Кириллов.

Он также сообщил, что к программам причастны профессор Института новых патогенов Грег Гласс, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения, заместитель гендиректора Киевского областного лабораторного центра Наталия Родина и руководитель Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения Елена Нестерова.

Кириллов отметил, что многие причастные к биологическим проектам покинули Украину. Пентагон принимает меры по их поиску, чтобы не допустить утечки информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кириллов сообщил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине после вынужденной паузы, возникшей из-за начала спецоперации. Планируется строительство новых лабораторий и подготовка новых специалистов.

В марте Минобороны называло имена причастных к военно-биологическим опытам на Украине. В частности, был назван глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун. Он организовывал взаимодействие минобороны Украины с агентством США по сокращению угрозы оружия массового поражения.