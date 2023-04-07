Москва, 7 апреля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. США пытаются поставить под сомнение документально подтверждённые факты незаконных военно-биологических исследований. Об этом журналистам 7 апреля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

По его словам, Госдепартамент США подготовил серию публикаций, в которых пытается поставить под сомнение факты незаконных биологических исследований. В качестве примера Кириллов привёл опубликованный госдепом 14 марта бюллетень, где Россию вновь обвинили в дезинформации. Он подчеркнул, что озвученная Минобороны России информация игнорируется.

Также 7 апреля Кириллов заявил, что США разыскивают покинувших Украину участников американских военно-биологических проектов По его словам, многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину. США их разыскивают, чтобы предотвратить утечки информации о деятельности Пентагона. США их разыскивают, чтобы предотвратить утечки информации о деятельности военного ведомства.