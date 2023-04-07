Москва, , 15:51 — REGNUM Размещение биологических объектов США на территории третьих стран не учитывает интересы местного населения и представляет серьёзную угрозу для целых регионов. Об этом 7 апреля сообщило Минобороны России в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как мы [Минобороны РФ] неоднократно отмечали, перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории являются частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности. При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьёзную угрозу для целых регионов», — говорится в сообщении ведомства.

Соединённые Штаты разместили в некоторых соседних с Россией государствах сеть биологических лабораторий, где под эгидой Пентагона идёт работа с опасными вирусами и другими патогенами.

Россия на полях Девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве представила документальные доказательства проведения на территории Украины работ с компонентами биологического оружия, а также исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций. США оказывали этим работам финансовую, научно-техническую и кадровую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что не только Украина стала местом для проведения биологической деятельности США. Он добавил, что на прицеле Вашингтона также находятся Грузия, Молдавия и ряд стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).