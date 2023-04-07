В Минобороны заявили об участии Минэнерго США в военно-биологической деятельности Пентагона

Киев, , 15:45 — REGNUM Министерство энергетики США наравне с Пентагоном ведет военно-биологическую деятельность. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских вооружённых сил Игорь Кириллов.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство энергетики США наравне с Пентагоном является основным организатором и непосредственным участником военно-биологической деятельности», — заявил Кириллов в ходе брифинга 7 апреля по анализу касающихся деятельности США в военно-биологической деятельности документов.

В 2023 году, как утверждает Игорь Кириллов, министерство энергетики США выделило около 105 миллионов долларов на проект, в ходе которого изучается возможность эпидемического распространения различных заболеваний.

Также в ходе брифинга начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США объявили в розыск покинувших Украину участников военно-биологических проектов Пентагона. По его словам, их разыскивают, чтобы предотвратить риски утечки засекреченной информации.