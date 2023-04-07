Москва, 7 апреля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Сын актрисы Елены Яковлевой музыкант Денис Шальных в разговоре с ИА REGNUM заявил, что его мать никогда бы не стала играть в спектакле оскорбляющего Россию драматурга. По словам певца, Яковлева, исполняющая главную роль в спектакле «Мама» проукраинского драматурга Аси Волошиной, просто не знала, кто автор пьесы, поэтому и участвовала в постановке.

Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Елена Яковлева

«Моя мама также как и я на 1000% за Россию и президента. Ни я, ни мама не знаем, кто такая эта Ася Волошина. Мама никогда про неё не говорила. Уверен, если бы она знала и слышала, что Волошина оскорбляет Россию, то точно не стала бы играть в таком спектакле. Да и отношение к этой Волошиной было бы однозначное», — пояснил Денис Шальных.

После вмешательства СМИ в Москве в театре «Центр драматургии и режиссуры» отменили спектакль «Мама», который был поставлен по пьесе Аси Волошиной. Драматург Волошина с начала СВО поддерживает Украину. Точную причину журналистам ИА REGNUM в театре озвучить отказались. Но пояснили, что показов не будет до конца сезона.

«До конца сезона спектакля в репертуаре не будет», — рассказала пресс-секретарь театра Алла Шуленина.

В отделе маркетинга купившим билеты на спектакль «Мама» посоветовали сдавать билеты, потому что представления они не увидят никогда.

«Сдавайте свои билеты, спектакля больше не будет!» — сообщила зрителям начальник отдела маркетинга Евгения Мельникова.

Волошина ивестна своей активной поддержкой Киева. Практически каждый пост в соцсетях девушка снабжает оскорблениями и жёсткими высказываниями в адрес россиян и властей РФ. Также Волошина не скрывает, что собирает деньги на нужды ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что концертный тур Дианы Арбениной находится под угрозой из-за позиции певицы по СВО. Сама Арбенина прокомментировала отмены своих выступлений строками из песни «Гавань».