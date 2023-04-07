Минобороны: США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ во избежание утечек

Москва, , 15:36 — REGNUM США ведёт розыск покинувших Украину участников военно-биологических проектов Пентагона. Об этом 7 апреля журналистам заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину. США их разыскивают, чтобы предотвратить утечку информации о деятельности Пентагона.

Кириллов уточнил, что Украинский научно-технический центр ведёт сбор данных о местонахождении сотрудников, которые уже имеют подобный опыт. В анкете для обучаемых на специальных курсах, которую УНТЦ распространяет через свой сайт, обязательным условием участия в программе является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что биологические программы США предназначены для использования в том числе в военных целях. Такой вывод сделала парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине. Он отметил, что генеральным заказчиком биологических исследований является Пентагон и аффилированные с ним структуры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что специалисты ведомства принимают все необходимые меры, чтобы защитить здоровье жителей России. В стране активно идёт реализация планов по проекту «Санитарный щит». По информации российских законодателей, на территориях различных стран действует порядка 400 подконтрольных США биологических лабораторий двойного назначения.