Минобороны: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

Киев, , 15:34 — REGNUM В настоящее время США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и развивают программу по подготовке биологов в республике. Об этом 7 апреля заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

Биологическая угроза Иван Шилов © ИА REGNUM

Кириллов уточнил, что, несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением российской спецоперации, деятельность американской биологической программы на украинской территории возобновлена.

«Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», — сказал он.

Также начальник войск РХБЗ обратил внимание на названия отдельных проектов Международного научно-технического центра, через который американское военное ведомство осуществляет финансирование таких программ, без указания их территориальной принадлежности.

«Проект 2410 «Оценка природной устойчивости возбудителя бруцеллеза у домашних и диких животных» направлен на изучение возможности передачи этого опасного патогена человеку. Примечательно, что исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды», — добавил Кириллов, назвав ещё ряд подобных проектов с участием минобороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не только Украина стала местом для проведения биологической деятельности США. Он добавил, что на прицеле Вашингтона также находятся Грузия, Молдавия и ряд стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).