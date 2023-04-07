Москва, 7 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. В России мошенники нашли новый способ красть деньги с карт клиентов банков. Для этого данные карт им не требуются. Как сообщили 7 апреля в Центробанке, злоумышлении используют для этого QR-код.

NVO Центробанк

«Мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках», ― говорится в сообщении финансовой организации в Telegram-канале.

В регуляторе раскрыли подробности мошеннической схемы. Так, злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации и сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег с их счёта. Для отмены операции они просят прислать QR-код.

«Расчёт на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с чёрно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться», ― указали в ЦБ.

В банке добавили, что такой код в мобильном приложении клиент может сгенерировать самостоятельно на нужную сумму, затем поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. При этом если код окажется в руках мошенников, они без труда смогут снять деньги с карты пользователя. Поэтому, предупредили в пресс-службе регулятора, «им ни с кем и никогда нельзя делиться».

Также в банке напомнили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о мошеннической схеме, при которой для обмана пожилых жителей России используются повторные телефонные звонки. Он пояснил, что теперь жулики делят аферу на несколько этапов, вначале совершая так называемые пристрелочные звонки. Целью таких схем мошенники избирают людей от 55 лет и старше, а также женщин в возрасте старше 35 лет.