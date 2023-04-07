Мелитополь, 7 апреля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. К отражению запланированного контрнаступления украинских войск готова эшелонированная линия обороны в Запорожской области, которая в том числе состоит из противотанковых сооружений и минных полей. Об этом 7 апреля заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Несколько линий глубокоэшелонированной [обороны] у нас подготовлены. Начиная с банальных «зубов дракона», как говорят в народе, конусообразных конструкций, которые должны остановить продвижение танков, в то время как эти танки будут накрываться нашей артиллерией, ВКС, РСЗО и так далее», — сказал он, говоря о готовности линии обороны в регионе.

Рогов уточнил, что в эти линии обороны входят минные поля, и добавил, что российские военные также готовы к украинскому контрнаступлению, изучили запорожское направление и «прекрасно понимают, что и как делать».

При этом лидер движения «Мы вместе с Россией» высказал предположение, что запорожское направление из-за особенностей рельефа — «равнины, сплошная степь» — могут назвать слабым звеном.

«Для быстрого продвижения бронетехники или танкового кулака определенные возможности присутствуют, если бы линия обороны не была выстроена нормально, не на должном уровне», — добавил Рогов, уточнив, что теперь любая попытка контрнаступления не будет для вражеских войск легкой прогулкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke заявил, что в течение ближайших недель может начаться наступление ВСУ на фронте. Он отметил, что в данный момент партнёры Киева преследуют две цели: помогают организовать наступление украинской армии и наращивают среднесрочный и долгосрочный потенциал Украины.

Позднее 7 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Блинкена о том, что украинские войска в ближайшие недели начнут контрнаступление, являются предметом тщательного отслеживания российских военных. Он подчеркнул, что в российской армии учитывают всю поступающую информацию при планировании спецоперации.