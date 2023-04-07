Старшего лейтенанта Шамиля Магомедова из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно

Махачкала, , 15:13 — REGNUM Старшего лейтенанта Шамиля Магомедова из Дагестана, который в зоне спецоперации ценой своей жизни помог боевым товарищам выйти из окружения противника, посмертно удостоили звания Героя России. Об в Telegram-канале 7 апреля сообщил глава республики Сергей Меликов.

Старший лейтенант Шамиль Магомедов Официальный канал Главы РД

«Дагестан дал стране ещё одного, седьмого Героя России — это высокое звание присвоено нашему земляку Шамилю Магомедову из Тарумовского района», — говорится в сообщении.

Глава республики уточнил, что Магомедов был командиром мотострелкового взвода и с первых дней участвовал в СВО. Во время выполнения боевых задач он получил ранение, но, несмотря на это, вернулся на фронт.

Сергей Меликов рассказал, что взвод Магомедова попал в окружение в селе Борщевая Харьковской области. Два дня бойцы держали оборону, а на третий — ВСУ пошли в атаку. Тогда Магомедов поднял гранатомёт на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность своим сослуживцам отойти.

«Память о человеке с несгибаемым характером, истинном патриоте и самоотверженном товарище мы сохраним навсегда», — написал Меликов.

Глава республики также выразил искренние соболезнования родным и близким Шамиля Магомедова.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля родственники Героя России майора Алексея Боровикова, погибшего в ходе СВО, получили медаль «Золотая Звезда» из рук командующего объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенанта Олега Маковецкого. Мероприятие прошло в штабе объединения ВВС и ПВО ЗВО в Санкт-Петербурге. Майор погиб 4 декабря 2022 года на территории ЛНР. В его вертолет попала ракета ВСУ. 16 марта 2023 года майору посмертно присвоили звание Героя России.