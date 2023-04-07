При обстреле Донецка один человек погиб и 13 пострадали
Пушилин: при обстреле Донецка 13 человек получили ранение, один погиб
Донецк, 7 апреля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Число раненых при обстреле Донецка достигло 13, заявил 7 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Один человек погиб.
«На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых гражданских лицах», — заявил Пушилин.
Он отметил, что украинские боевики нанесли удар по центру Донецка в разгар дня. Применив РСЗО, ВСУ ударили по району Крытого рынка.
По словам врачей, раненым оказывают помощь в травматологическом центре ДНР, по большей части оказывается амбулаторная медпомощь. Одну женщину госпитализировали в хирургическое отделение.
Пушилин добавил, что украинские боевики, как правило, проявляют особую активность в праздничные дни. Сегодня, 7 апреля, православные праздную Благовещение, кроме того, отмечается годовщина провозглашения ДНР.
«Украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность», — резюмировал Пушилин.
В разговоре с врачами Пушилин напомнил слова президента Владимира Путина, который заявил о том, что украинские власти никого не жалеют, даже своих военных.
О взрывах в центре Донецка 7 апреля сообщили в администрации города. Глава города Алексей Кулемзин сообщил о том, что в результате удара несколько человек получили ранения.