Анкара, 7 апреля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Анкаре.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию

В начале встречи турецкий лидер поинтересовался у Лаврова, как у него дела.

«У меня всё хорошо — с биологической точки зрения нормально», — пошутил в ответ дипломат, слова которого приводит «Лента. ру».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров 6 апреля по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу прибыл с визитом в Анкару.

На повестке переговоров стоят зерновая сделка, вопросы энергетики, ситуация вокруг Нагорного Карабаха и турецко-сирийские отношения. Визит Лаврова начался с рабочего ужина без галстуков.

7 апреля глава МИД России обсудил со своим турецким коллегой невыполнение ООН условий пакетной зерновой сделки. Лавров отметил, что, несмотря на договорённости, сохраняются и даже ужесточаются препоны на пути финансирования, логистического оформления и страхования экспорта российской продукции.