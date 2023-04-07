Анкара, 7 апреля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отношениях с США, что «ждать осталось недолго», означало, что правда скоро восторжествует. Об этом он, как сообщило РИА Новости, 7 апреля рассказал на встрече с представителями СМИ в Анкаре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Один из журналистов попросил объяснить смысл фразы о недолгом ожидании и отметил, что от неё «мир вздрогнул».

«Я имел в виду, что всё равно правда восторжествует. В этом нет никаких сомнений. «Недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам. В историческом плане — точно», — сказал Лавров.

Министр также сообщил, что его расчёт и был на то, чтобы мир вздрогнул.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Лавров заявил, что Россия и США уже находятся «в горячей фазе войны». Он также сказал, что ещё осталась надежда на возобновление диалога с Вашингтоном, но сначала нужно, чтобы у американской стороны «проснулся разум».