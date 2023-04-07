Магас, , 15:02 — REGNUM В Сунженском районе Ингушетии сотрудники правоохранительных органов обнаружили схроны с боеприпасами, которые принадлежали ранее задержанному главарю бандгруппы. Об этом 7 апреля сообщили в региональном МВД.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Два тайника были найдены в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции «Оружие» на восточной окраине селения Чемульга. Они были устроены в земляных ямах.

«Всего в схронах обнаружено 72 различных боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, свыше 1,7 килограмма взрывчатых веществ и 22 боеприпаса к ручному огнестрельному оружию», ― уточнили в правоохранительном ведомстве.

В министерстве добавили, что тайники принадлежали бывшему лидеру незаконного вооружённого формирования, действовавшего на территории смежных районов Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

«Мужчина в настоящее время содержится в СИЗО», ― заявили в МВД.

В связи с высокой взрывоопасностью все обнаруженные боеприпасы и взрывчатка уничтожили на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии 7 апреля задержали одного из разыскиваемых за нападение на силовиков в Ингушетии. По данным оперативного штаба, он сдался сотрудникам правоохранительных органов. Поиски остальных продолжаются.

6 апреля группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и открыла огонь по силовикам в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. В результате перестрелки погибли трое правоохранителей, ещё несколько получили ранения. Боевикам удалось скрыться.

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