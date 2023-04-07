Reuters: Китай намерен проложить до Франции подводный интернет-кабель для конкуренции с проектом США

Пекин, , 15:02 — REGNUM Китайские телекоммуникационные компании собираются проложить подводный интернет-кабель стоимостью 500 миллионов долларов для того, чтобы попытаться составить конкуренцию проекту, которые поддерживают США. Об этом 7 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Судно-кабелеукладчик © Павел Львов/РИА Новости

«Китайские государственные телекоммуникационные компании разрабатывают подводную оптоволоконную интернет-кабельную сеть стоимостью 500 миллионов долларов, чтобы составить конкуренцию аналогичному проекту, поддерживаемому США», — указывается в публикации.

Отмечается, что кабель будет проложен от китайской провинции Хайнань через Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию и Египет до Франции, чтобы связать Азию, Ближний Восток и Европу.

Также указывается, что в этом проекте принимают участие три главнейших китайских оператора связи: China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom).

В 2019 году компания из США Google сообщила о начале проекта прокладывания подводного интернет-кабеля под названием Equiano. Он должен пройти из Португалии вдоль Западной Африки, чтобы соединить с Европой Того, Нигерию, Намибию, ЮАР и остров Святой Елены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пятницу Китай осуществил успешный запуск коммерческой твердотопливной ракеты-носителя «Гипербола-1». Запуск ракеты с космодрома Цзюцюань, расположенного на краю пустыни Бадын-Джаран на севере Китая, был осуществлён в 12:00 по местному времени.