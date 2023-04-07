Арбенина после отмены концертов опубликовала текст песни «Гавань»

Москва, , 14:55 — REGNUM Певица Диана Арбенина после отмены концертов её рок-группы «Ночные снайперы» в нескольких российских городах опубликовала на личной странице социальной сети строки песни «Гавань».

Певица Диана Арбенина © Сергей Карпухин/ТАСС

В частности, композиция содержит строки «не бойся и стой на своём». При этом артистка не назвала поклонникам причину, по которой отменили её концерты.

6 апреля ИА REGNUM сообщало, что сразу несколько российских городов объявили об отмене выступлений Арбениной. Так, глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что концерт «Ночных снайперов», запланированный на 14 апреля, — не состоится. После этого была приостановлена продажа билетов в Ульяновске. Затем ИА REGNUM выяснило, что и концертная площадка в Пятигорске отказалась от выступления коллектива Арбениной. Следом об отмене по «техническим причинам» объявила Казань.

По данным СМИ, причиной отмены стала позиция артистки относительно спецоперации и ситуации на Украине. Однако сама Арбенина открыто не высказывалась о происходящем. Тем не менее певица выпустила песню под названием «Не молчи». Слушатели заметили, что композиция критикует военные действия.

На одном из своих концертов Арбенина на вопрос зрителя об отношении к СВО ответила цитатой Анны Ахматовой: «Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был…»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Арбениной по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Он отметил, что нужно отреагировать в связи с публичностью певицы.