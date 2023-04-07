Церемония прощания с Владленом Татарским состоится на Троекуровском кладбище 8 апреля

Москва, , 14:53 — REGNUM Церемония прощания с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин), который погиб при теракте в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля, состоится на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующая информация появилась 7 апреля в Telegram-канале.

Владлен Татарский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля в 12 часов на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Взрыв в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошёл 2 апреля. Там проходил творческий вечер Татарского. Он погиб, еще несколько десятков человек получили ранения. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов указал, что пострадавшие получат компенсации от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести их состояния.

СК возбудил дело о теракте. Полиция 3 апреля задержала Дарью Трепову — она передала статуэтку со взрывчаткой Татарскому. Девушка сидела неподалёку от военкора. Сообщается, что из-за контузии у неё частично пропал слух, возникли проблемы с ориентацией в пространстве.

На допросе она подтвердила факт передачи сувенира репортеру, но при этом заявила, что не знала, что предмет начинён взрывчаткой. По словам Треповой, знакомство с Татарским в книжном магазине было проверкой, в ходе которой она должна была доказать своим кураторам способность «бороться с российской пропагандой».