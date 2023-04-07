Москва, , 14:57 — REGNUM Поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ нанесли за сутки в ходе спецоперации российские военные, сообщил 7 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Поражение нанесено живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах зоны СВО. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

По словам Конашенкова, российские войска на купянском направлении ударили по подразделениям ВСУ в районах Синьковки и Кисловки в Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских боевиков, два автомобиля и гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении ВСУ подверглись атаке в районе населённого пункта Терны в ДНР: уничтожены более 50 боевиков, две боевые бронемашины, пикап, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и Д-30.

На донецком направлении российскими военными уничтожены порядка 260 украинских боевиков, три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронемашины, восемь автомобилей, «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены до 20 боевиков ВСУ, в районах Новомихайловка и Угледар в ДНР. Разбиты два пикапа и Д-20.

По данным Минобороны, российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области.

В США прогнозируют поражение ВСУ в Артёмовске (ДНР). По словам отставного офицера ВС США Скотта Риттера, после неизбежного поражения в Артёмовске украинской армии никогда не оправиться.