Москва, 7 апреля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Российские военные за сутки нанесли удары по 86 артиллерийским подразделениям ВСУ в ходе спецоперации, сообщил 7 апреля журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Также авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах зоны спецоперации.

По словам Конашенкова, российские войска на купянском направлении ударили по подразделениям ВСУ в районах Синьковки и Кисловки в Харьковской области, уничтожив до 30 украинских боевиков, два автомобиля и гаубицу Д-30.

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 50 боевиков, две боевые бронемашины, пикап, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На донецком направлении российские военные уничтожили порядка 260 украинских боевиков, три танка, БМП, три боевые бронемашины, восемь автомобилей, «Гвоздику», гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены до 20 боевиков ВСУ, в районах Новомихайловка и Угледар в ДНР. Разбиты два пикапа и Д-20.

По данным Минобороны, российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области.

В США прогнозируют поражение ВСУ в Артёмовске (ДНР). По словам отставного офицера ВС США Скотта Риттера, после неизбежного поражения в Артёмовске украинской армии никогда не оправиться.