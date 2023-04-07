Вашингтон, 7 апреля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Российские войска побеждают ВСУ в противостоянии за город Артёмовск Донецкой Народной Республики, и это может обернуться скорым провалом для Киева. Такое мнение 7 апреля высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Как отметил Риттер, настало время, когда жителям Украины необходимо осознать бессмысленность шагов своего командования, понять, что они проигрывают в конфликте, множа смерти и разрушения, и начать отступать.

«Но они политически настроены, и вот что произошло: русские сломали хребет украинской армии, украинская армия никогда не оправится от Артёмовска», — сказал он.

Эксперт уточнил, что, по его мнению, российские войска до лета продолжат изматывать украинские войска, которые в результате этого ожидает большее количество погибших, больше уничтоженной инфраструктуры и продолжающееся продвижение российских военных.

«Я не считаю, что Украина сможет начать крупное контрнаступление, я не думаю, что у них есть войска, я не думаю, что у них есть оборудование, у них нет импульса. Когда Артёмовск наконец будет взят, в украинской линии будет гигантская дыра, которую нужно будет заполнить. <…> Россия победит, и победит крупно», — добавил отставной офицер американской разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ безвозвратно потеряли в Артёмовске от 15 до 20 тысяч человек. Также 29 марта генеральный штаб киевской армии признал частичный успех Вооружённых сил России в Артёмовске. 2 апреля российские войска водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» на городской администрации Артёмовска.