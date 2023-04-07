Минобороны заявило об уничтожении 260 украинских военных на донецком направлении

Артемовск, , 14:48 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки понесли потери в живой силе и технике. Только на донецком направлении уничтожены около 260 украинских военных за сутки, на херсонском — 14, на южнодонецком и запорожском — до 20, на красно-лиманском — свыше 50, на купянском — до 30, сообщил 7 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (07.04.2023 г.) Минобороны РФ

Кроме того, в Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт бригады украинских националистов. Также в ходе специальной военной операции на Украине средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Помимо этого в районе населенного пункта Новоберислава в Херсонской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады, а в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой народной республики и Новолюбовка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Всего за последние сутки силами ВС РФ нанесено поражение 86 киевским артиллерийским подразделениям в 102 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине длится 408-й день. Накануне, 6 апреля, на донецком направлении ВСУ потеряли за сутки более 140 военнослужащих. Помимо этого было уничтожено большое количество техники: три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе Сергеевки в ДНР российские войска уничтожили ракетный склад 107-й реактивной бригады украинской армии.