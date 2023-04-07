Москва, , 14:37 — REGNUM Рубль развернулся вверх и практически компенсировал провал первой половины дня, вернув себе около двух рублей к доллару, который максимально взлетал в пятницу до 83,50 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:23 по московскому времени повышается на 21 копейку, до 81,59 рубля. Евро вырос на 10 копеек, до 89,25 рублей. Юань — на 5 копеек, до 11,85 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2023 года евро и доллар обновили максимумы, впервые с 6 апреля 2022. Доллар достиг 83,07 рублей. Курс евро превысил 91 рубль.