Магас, , 14:35 — REGNUM Оперативный штаб сообщил о задержании одного из разыскиваемых за нападение на силовиков в Ингушетии.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее 7 апреля появилась информация о том, что один из подозреваемых в нападении и перестрелке с силовиками сдался сотрудникам правоохранительных органов. Отмечалось, что поиски остальных продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и открыла огонь по силовикам в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии.

Режим КТО действует на территории района с 20:00 понедельника, после нападения группы неизвестных на полицейских. Один силовик тогда получил лёгкие ранения.

Однако в результате перестрелки погибли трое правоохранителей, ещё несколько получили ранения. Боевикам удалось скрыться.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападений на сотрудников полиции.