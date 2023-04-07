Москва, , 14:35 — REGNUM Российские военные примут к сведению заявление о планах контрнаступления ВСУ, сделанное американским госсекретарём Энтони Блинкеном, сообщил 7 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментируя слова Блинкена, заявившего в интервью Funke, что ВСУ в ближайшие недели перейдут в контрнаступление, Песков отметил, что слова главы Госдепа станут «предметом тщательного отслеживания наших военных».

«Они тщательно отслеживают всю поступающую информацию и учитывают её при планировании ведения СВО», — сказал Песков.

Блинкен заявил по поводу происходящего на Украине, что для «друзей и партнёров» Киева важны два момента — добиться, чтобы украинская армия продолжила отвоёвывать территории, в том числе путём контрнаступления, «которое, вероятно, начнётся в ближайшие недели», а также — оказать поддержку Киеву «в наращивании его потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

О подготовке контрнаступления ВСУ заявляют в Запорожской области где украинская армия концентрирует свои силы. Об этом неоднократно сообщал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

При этом врио главы ДНР Денис Пушилин высказывает мнение, что в случае контрнаступления ВСУ будут атаковать сразу на нескольких направлениях.