Дипломат Козлов: Индия не приносит связи с Россией в жертву конъюнктуре

Москва, , 14:32 — REGNUM Индия не жертвует отношениями с Россией в пользу геополитической конъюнктуры, несмотря на давление в связи с ситуацией вокруг спецоперации на Украине. Об этом 7 апреля заявил заместитель директора второго департамента Азии МИД России Александр Козлов.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отношения сохраняют высокую интенсивность. Небольшой помехой стала пандемия, которая очень здорово перевернула мир, но запас прочности такой, что в течение последних лет мы практически вышли на допандемийный темп взаимодействия», — заявил дипломат, выступая в рамках круглого стола в ходе круглого стола «Россия и Индия в процессах укрепления многополярности» в Институте востоковедения РАН.

Сотрудник внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на давление международного сообщества в связи с спецоперацией на Украине, Индия занимает выдержанную позицию и не приносит двусторонние отношения в жертву текущей геополитической конъектуре. Козлов отметил, что Москва дорожит диалогам между с Нью-Дели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Москва открыта для серьёзных разговоров о прекращении конфликта на Украине дипломатическим путем. Но, по словам посла, на данный момент их нет. Также дипломат добавил, что российская сторона прислушается к мнению Индии, если та захочет принять активное участие в урегулировании конфликта.