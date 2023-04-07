Москва, 7 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Индия не жертвует отношениями с Россией в пользу геополитической конъюнктуры, несмотря на давление в связи с ситуацией вокруг спецоперации на Украине. Об этом 7 апреля заявил заместитель директора второго департамента Азии МИД России Александр Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Отношения сохраняют высокую интенсивность. Небольшой помехой стала пандемия, которая очень здорово перевернула мир, но запас прочности такой, что в течение последних лет мы практически вышли на допандемийный темп взаимодействия», — заявил дипломат, выступая в рамках круглого стола в ходе круглого стола «Россия и Индия в процессах укрепления многополярности» в Институте востоковедения РАН.

Сотрудник внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на давление международного сообщества в связи с спецоперацией на Украине, Индия занимает выдержанную позицию и не приносит двусторонние отношения в жертву текущей геополитической конъектуре. Козлов отметил, что Москва дорожит диалогом с Нью-Дели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Москва открыта для серьёзных разговоров о прекращении конфликта на Украине дипломатическим путем. Но, по словам посла, на данный момент их нет. Также дипломат добавил, что российская сторона прислушается к мнению Индии, если та захочет принять активное участие в урегулировании конфликта.