Донецк, 7 апреля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. ВСУ 7 апреля целенаправленно нанесли артиллерийский удар по местам скопления мирных жителей в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным журналистов, под обстрел попал в том числе крытый рынок. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. На место прибыли машины скорой помощи и спасатели.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что поступили сведения об одном погибшем и шестерых раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля с украинской стороны были обстреляны Первомайский и Ворошиловский районы Донецка. Противник выпустил четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров и пять ракет из РСЗО. Кроме рынка, были нанесены удары по бульварам Шевченко и Пушкина.