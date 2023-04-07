Луганск, 7 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что киевские власти могут воспользоваться предложенным Папой Римским Франциском пасхальным перемирием для поставок оружия Вооружённым силам Украины.

Council.gov.ru Родион Мирошник

«Чем предлагаемое перемирие не вариант получить двухнедельную передышку без обстрелов, чтобы довезти все необходимое, что уже наобещали США, Германия, Польша, но не успели еще поставить к «контрнаступу»?», — привел ТАСС слова Мирошника.

По его словам, пасхальное перемирие является манипуляцией под благовидным предлогом, которое приведёт к вооружению оставшихся подразделений ВСУ перед весенним наступлением.

Папа Римский Франциск 7 апреля предложил сторонам украинского конфликта заключить двухнедельное перемирие и прекратить огонь в честь празднования католической и православной пасхи 9 и 16 апреля соответственно.

В январе Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения, чтобы дать возможность военнослужащим посетить рождественские службы.