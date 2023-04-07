Москва, 7 апреля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Ремонт медучреждений в новых российских регионах не проводился на протяжении десятилетий, потому необходимо проводить эти работы и вести строительство новых объектов здравоохранения. Об этом 7 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Павел Лисицын/РИА Новости Поврежденное здание областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе

«[В новых регионах, ] безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые — [они] десятилетиями не ремонтировались», — сказал глава государства.

Он уточнил, что также в новых регионах необходимы медицинское оборудование и препараты, призвал готовить кадры, и добавил, что жителей этих территорий по мере необходимости нужно направлять на лечение и в федеральные клиники.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент заявил, что новые регионы нужно как можно быстрее интегрировать в правовое пространство страны. Он уточнил, что уже сейчас идёт активное восстановление в новых регионах дорог, жилья, объектов образования, здравоохранения, культуры.