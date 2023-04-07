Представитель МИД Украины Николенко раскритиковал президента Бразилии за слова о статусе Крыма

Киев, , 14:15 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы по Крыму. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Луис Инасиу да Силва © IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Президент Бразилии предложил, чтобы Украина уступила полуостров России. Он также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не может хотеть всего.

«Украина не торгует своими территориями», — написал Николенко.

В сообщении также говорится о том, что украинская сторона ценит усилия президента Бразилии по поиску решения конфликта. В ведомстве добавили, что «нет ни одной юридической, политической или моральной причины, почему Украина должна уступать территории».

Как сообщало ИА REGNUM, Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России в 2014 году на основании свободного волеизъявления на референдуме. За это время, как отметили в МИД, полуостров прошёл колоссальный путь, преобразившись в лучшую сторону и став одним из самых динамично развивающихся регионов. Уточняется, что на полуостров привлечено 276,6 миллиарда рублей инвестиций, введены в эксплуатацию более 5,7 тысячи объектов инфраструктуры, создано 89,4 тысячи рабочих мест.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 7 апреля обратил внимание на отсутствие реакции со стороны «цивилизованного мира» на угрозы из Киева в адрес полуострова. По его словам, несколько смущает странная реакция, а точнее её отсутствие.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил 5 апреля о планах захватить Крым в ближайшие пять-семь месяцев. По его словам, планируется «искоренение всего российского» в Крыму и уничтожение Крымского моста. По этому поводу в Крыму заявили, что подобными «идиотскими рассуждениями» власти Украины отвлекают свой народ от ситуации, в которой он оказался из-за политики Киева.